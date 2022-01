Start der Lebenshilfe-Einrichtung ist im Sommer geplant : Freie Plätze in Issums neuer Kita

Issum Die Einrichtung an der Waldstraße/Pappelstraße soll zum neuen Kindergartenjahr Anfang August starten. Träger ist die Lebenshilfe Gelderland.

Auf den Zuwachs wurde lange in Issum gewartet: der neue Kindergarten an der Waldstraße/Pappelstraße. „Der Rohbau steht, mit den Innenarbeiten wird begonnen“, erklärt Andrea Weyers, Fachbereichsleiterin für die Kindertageseinrichtungen der Lebenshilfe Gelderland. Die Lebenshilfe ist Träger der Einrichtung. Man hoffe am 1. August starten zu können, so Andrea Weyers. Die ersten Zusagen an Eltern sind versandt. Noch sind einige Plätze in der Einrichtung frei.