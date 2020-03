Kampf gegen die Raupe : Issum hilft Bürgern gegen den Eichenspinner

Die Spinner sind unangenehm. Foto: dpa/Patrick Pleul

Issum Bürger, die Unterstützung beim Kampf gegen die Raupe wollen, können sich an die Gemeinde wenden.

Auch 2020 wird wieder mit einem starken Aufkommen der Eichenprozessionsspinner (EPS) gerechnet. Wie in den Vorjahren wird ein von der Gemeinde Issum beauftragtes Unternehmen ab Ende April damit beginnen, etwa 500 gemeindeeigene Bäume zu behandeln, die an besonderen Standorten wie Spielplätzen, Schulhöfen, öffentlichen Plätzen und in Erholungsgebieten stehen. Die Behandlung wird sowohl per Helikopter aus auch vom Boden aus durchgeführt. Als Mittel kommt ein Präparat mit dem Wirkstoff Bacillus thuringiensis zum Einsatz, das biologisch abbaubar und für Bienen ungefährlich ist. Auch für Menschen ist das Mittel ungefährlich, nach der Behandlung können alle Flächen direkt wieder begangen werden.

Sollten sich trotz dieser vorbeugenden Maßnahmen an Bäumen Eichenprozessionsspinner zeigen, so werden an diesen Bäumen die Nester im Sommer mechanisch abgesaugt und abgesammelt. Zusätzlich werden an bestimmten Bäumen Fallen mit Köderbeuteln an den Stämmen der Eichen angebracht, um den Erfolg dieser Maßnahmen zu testen.