Es fehlen Ehrenamtler Herrlichkeitsmühle bleibt am Mühlentag geschlossen

Die Herrlichkeitsmühle in Issum ist seit vielen Jahren ein beliebtes Ausflugsziel für Groß und Klein. Zum Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag wartet der Förderverein Herrlichkeitsmühle normalerweise mit einem großen Rahmenprogramm auf. Normalerweise, denn in diesem Jahr bleiben die Türen der Issumer Mühle geschlossen. Leider gibt es nicht mehr genügend Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, um den Tag entsprechend gestalten zu können und die vielen Gäste zu betreuen. Wegen des Personalmangels fallen auch die meisten Besuchsmöglichkeiten an den Sonntagen aus. Statt wie bisher jeden Sonntag zu öffnen, wird die Mühle nur noch am jeweils ersten Sonntag im Monat geöffnet sein.