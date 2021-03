Negative Auswirkungen auf Natur und Umwelt : Die dunkle Seite des Lichts

Issum In einem Online-Vortrag für die Grünen in Issum berichtete Hobby-Astronom Michael Kunze über die Lichtverschmutzung und welche Auswirkungen sie auf den Menschen und die Umwelt hat.

Was ist Lichtverschmutzung? Welche Auswirkungen hat sie auf die Tierwelt und unsere Gesundheit? Und was können wir und die Kommunen dagegen tun? Diese Fragen hat ein Online-Vortrag von Hobby-Astronom Michael Kunze auf Einladung des Issumer Ortsvereins und der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen beantwortet, an dem 25 Personen teilgenommen haben.