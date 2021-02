Politik im Altbierdorf : Issum: WGI fühlt sich angekommen

Issum Von drei auf fünf Fraktionen ist der Issumer Rat nach der vergangenen Kommunalwahl angewachsen. Corona macht die Zusammenarbeit nicht leichter. Videokonferenzen statt persönlicher Kontakt.

Interessant und tatsächlich schwierig aufgrund der Corona-Lage, so beschreibt der Grünen-Fraktionsvorsitzende Ralf Spengel den Einstieg in die Issumer Ratsarbeit. Nach langer Abstinenz schafften es die Grünen gleich zur zweitstärksten Kraft im Rat, gleichauf mit der SPD.

Absprachen und Konferenzen mit dem Bürgermeister und den anderen Fraktionsvorsitzenden der insgesamt fünf Parteien im Issumer Rat erfolgen corona-bedingt per Videokonferenz. Die Ausschüsse im analogen Leben der Kommunalpolitiker finden in abgespeckter Form statt.

Die Videokonferenzen seien „weitestgehend einvernehmlich“ verlaufen, lautet die Bewertung von Spengel. Es gebe viele Anträge der anderen Fraktionen, die man auch als Grüne mittragen könne. Nichtsdestotrotz gibt es einige Themen, die ihnen besonders wichtig sind. Dazu zählen das Ziel Klimaneutralität für die Gemeinde und Digitalisierung. Ein besonderer Fokus gelte den Spielplätzen. „Wir sind der Meinung, das nicht mehr alle so ganz attraktiv sind“, sagt Spengel. In dem Zuge könne direkt über eine Aufwertung und naturnahe Spielplatzgestaltung nachgedacht werden. Bei allen Anträgen bewahre man Augenmaß angesichts der angespannten finanziellen Haushaltslage, die durch Corona noch erschwert wird. Deswegen habe man bei Fraktionsanträgen darauf geachtet, Fördermöglichkeiten vorzuschlagen. „Ich glaube schon, dass wir eine gewinnbringende Zusammenarbeit hinbekommen werden“, sagt Spengel über das Miteinander der fünf Fraktionen.

So harmonisch ging es nicht immer zu, erinnert sich Robert Hein von der WGI. Auch die Wählergemeinschaft Issum-Sevelen ist neu im Rat. Sie ist mit zwei Sitzen vertreten. Anfangs waren nicht alle begeistert auf die Aussicht mit ehemaligen Afd-Mitgliedern Politik machen zu müssen, vom „Wolf im Schafpelz“ war die Rede. „Das war Wahlkampf“, sagt Hein von der WGI. Die Wogen haben sich geglättet, man fühle sich angekommen. Mit der CDU und der FDP sei man bereits in konstruktive Dialoge getreten. Mit SPD und Grünen gebe es ein höfliches Miteinander. Was die WGI bereits vor der Wahl versprochen hat, das wolle sie nun halten und die Bürger mehr bei Entscheidungen der Politik einbinden, nennt Hein ein Ziel. So sollen bei Nutzungsänderungen und anderen Bauthemen Anwohner gefragt werden, „damit wir als Politik nicht gegen den Bürgerwillen handeln“, sagt Hein.