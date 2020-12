Nachhaltigkeit im Altbierdorf : Issums Grüne wollen externe Klimaschutz-Beratung

Issum Einige Kommunen leisten sich bereits einen eigenen Klimaschutzmanager. Es gibt aber auch Alternativen. Die Gemeinde würde die Fokusberatung 5000 Euro kosten.

Die Idee der Grünen ist nun, den Fokus auf lokale Maßnahmen in der eigenen Kommune zu lenken. Ein externer Berater soll konkrete Empfehlungen geben, was an Klimaschutzaktivitäten umsetzbar ist. Die Beratung betrifft unter anderem die Bereiche kommunale Liegenschaften, Energieerzeugung, Verkehrsentwicklung, Stadtplanung/ Siedlungsentwicklung. Für das Ganze ist unter bestimmten Bedingungen eine Förderung möglich. Mit der Förderung ist auch eine Verpflichtung verbunden: Bereits innerhalb des Bewilligungszeitraumes ist mindestens eine durch Bundes- oder Landesprogramme grundsätzlich förderbare Klimaschutzmaßnahme in die Umsetzung zu bringen oder ein anderes wirkungsvolles Instrument zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen einzusetzen, heißt es im Antrag der Grünen. Den finanziellen Eigenanteil für die Gemeinde beziffern die Grünen mit 5000 Euro.