Debatte in Issum Aus für Baugebiet: Grüne kritisieren die Taktik der CDU

Nach dem überraschenden Aus für das geplante Baugebiet Oberstraße in Sevelen gehen die Grünen hart mit der CDU ins Gericht. Fraktionsvorsitzender Frank Schulmeyer sprach am Donnerstag von einem „Schlag ins Gesicht“ für die interessierten Bauherren wie für die früheren Eigentümer der Grundstücke. „Die mit knappster Mehrheit getroffene Entscheidung des Rates, das Baugebiet nach vierjähriger Planungszeit zu canceln, ist falsch und nicht zum Wohle der Bürger Issums. Dieses Wohl leitet sich nicht nur aus Finanzmitteln ab. Es geht auch um Softfacts wie Wohlfühlfaktor, Ortsentwicklung, lebenswerte Gemeinde, insbesondere für junge Familien“, so Schulmeyer. Wie gefragt die Grundstücke waren, zeige die Liste mit 20 Interessierten. „Für diese und die Alteigentümer der Grundstücke muss sich die getroffene Entscheidung wie ein Schlag ins Gesicht anfühlen - und der Rat hat an Vertrauen verloren“, so der Fraktionschef der Grünen weiter.