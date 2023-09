Aktionstag für Brauerei am 3. Oktober Große Demo gegen Stellenabbau bei Diebels in Issum geplant

Die Stimmung unter den Mitarbeitern sei kämpferisch, erklärt der Betriebsratsvorsitzende von Diebels in Issum, Thomas Engelsiepen. Zwei Wochen ist es jetzt her, dass die Brauerei-Mitarbeiter die Hiobsbotschaft erhielten, dass der Großkonzern AB InBev eine komplette Abfülllinie in Issum schließen will und die Hälfte der Arbeitsplätze betroffen sind.