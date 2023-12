Busse starten in Issum Große Demo für Diebels in Belgien

Info

Zeitplan Am Samstag, 9. Dezember, geht es um 9.30 Uhr in Issum los. Etwa 200 Kilometer sind es bis Leuven. Dort soll etwa zwei bis zweieinhalb Stunden demonstriert werden. Gegen 18 Uhr sollen die Busse wieder in Issum ankommen.

Teilnahme Jeder, der Diebels unterstützen möchte, kann dabei sein und bekommt einen Platz in einem der Busse. Für die Unterstützer fallen keine Kosten an. Für einen kleinen Snack ist gesorgt, eine Save-Diebels-Mütze gibt dazu und für die Rückfahrt seien natürlich auch ein paar Bier an Bord, so die Organisatoren.

Reservierung Wer dabei sein will, kann sich per E-Mail an wirsinddiebels@gmail.com anmelden. Oder telefonisch bei der NGG unter 0211 5066950.