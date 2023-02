Dritter Fall im Ort seit März 2022 Geldautomat der Sparkasse in Sevelen wieder gesprengt

In den sozialen Medien ist von drei aufeinander folgenden Explosionen die Rede. Die Detonation muss so heftig gewesen sein, dass sie bis nach Oermten zu hören war. Ein anderer schrieb „der ganze Kirchplatz hat gebebt“. Offensichtlich ist den Tätern der Name der Bank egal. Denn Heiligabend erst war der Geldautomat an der Volksbank in Sevelen gesprengt worden. Damals war den Tätern auch egal gewesen, dass an der Tür ein großes Schild hing, das darauf hinwies, dass keine Beute zu machen war.