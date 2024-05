„Der Besuch der alten Dame“ Eine Frage der Menschlichkeit

Dieses Stück bot sich einfach an, sagt Tina Liehr, die als Lernbegleiterin bei den Proben dabei war. Das Stück, 1956 uraufgeführt, habe nichts von seiner Aktualität verloren. Es gehe um die Käuflichkeit von Menschen. Sie lobte den Umgang der Schülerinnen und Schüler miteinander. „Sie sind so verschieden und sind während der Erarbeitung des Stücks mit so viel Humor und so viel Nachsicht miteinander umgegangen. Das ist es, was man sich als Lernbegleiterin erhofft.“ Auch sie habe zwischendurch vergessen, dass es sich um Schülertheater handelt, so gut spielten die Schülerinnen und Schüler ihre Rollen.