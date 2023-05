Vorfall in Issum Frau wird Opfer von WhatsApp-Betrug – und überweist fünfstelligen Betrag

Opfer eines Betrugs per Messenger-Dienst ist eine 60-Jährige aus Issum geworden. Nach Angaben der Polizei meldete sich eine Person per WhatsApp mit einer unbekannten Nummer und gab sich als Sohn der Frau aus Issum aus. Angeblich sei sein Handy defekt und er habe jetzt eine neue Nummer. Im Laufe der Konversation bat der angebliche Sohn in den Textnachrichten darum, in seinem Auftrag Rechnungen zu begleichen, da mit seinem Handy gerade kein Online-Banking möglich sei. Der Bitte kam die 60-Jährige nach. Als sie sich aber über die Gesamthöhe der Überweisungen wunderte, kontaktiere sie ihren echten Sohn – der Betrug fiel auf. Die Frau erstatte Anzeige. Es entstand ein finanzieller Schaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Wer eine solche Nachricht erhält, soll die Nummer abspeichern, den Chat nicht löschen und auf keinen Fall Geld überweisen.