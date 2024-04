Feuerwehreinsatz in Issum Frau bei Explosion schwer verletzt

Geldern · In Issum bei Geldern musste die Feuerwehr am späten Dienstagabend zu einem Einsatz in ein Wohngebiet ausrücken. Es gab offenbar eine Explosion.

24.04.2024 , 07:48 Uhr

Die Explosion ereignete sich wohl am späten Dienstagabend. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Frau dabei schwer verletzt. Sie musste in eine Spezialklinik gebracht werden. Ihr Ehemann kam offenbar mit dem Schrecken davon. Die Feuerwehr war laut Augenzeugen mit zahlreichen Kräften vor Ort. Ein entstandener Brand konnte noch in der Nacht gelöscht werden. Wie es zu der Explosion kam, ist noch unklar. Hier geht es zur Bilderstrecke: Feuerwehreinsatz in Issum wegen Explosion

