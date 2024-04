Feuerwehreinsatz in Issum Frau nach Explosion im früheren Wasserwerk in Lebensgefahr

Vermutlich eine Explosion hat ein Feuer im Alten Wasserwerk in Issum am späten Dienstagabend ausgelöst. Wie Bernd Manders von der Feuerwehr Issum berichtet, waren die Einsatzkräfte um 22.29 Uhr alarmiert worden. Die Feuerwehr rückte aus und war wenige Minuten später an dem Gebäude, das inzwischen zu einem Einfamilienhaus umgebaut worden ist.