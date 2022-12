Nachrichten aus der Gemeindeverwaltung Franz Hillejan und Franz Baumanns im Ruhestand 

Franz Hillejan begann am 1. August 1975 seine Ausbildung zum Verwaltungsangestellten bei der Gemeinde Issum. Mit bestandener Abschlussprüfung endete seine Ausbildung zum 31. Juli 1977. Im Anschluss wurde er, zunächst als als Aushilfsangestellter, später dann unbefristet in einem Angestelltenverhältnis beschäftigt. Während seiner Tätigkeit im Einwohnermeldeamt absolvierte er die 1. Verwaltungsprüfung mit Erfolg. Am dem 1. Oktober 1989 trat Hillejan seinen Dienst im Bauamt an. Dort führte er letztendlich über 33 Jahre täglich seine Arbeit aus. Franz Baumanns wurde am 1. September 1998 als Krankheitsvertretung beim Bauhof der Gemeinde Issum eingestellt. Er war zunächst im Garten-, dann im Straßenbereich tätig. Im Januar 1999 erhielt Baumanns seinen unbefristeten Arbeitsvertrag. Im September 2000 legte er seine Werksprüfung für Straßenunterhaltung mit Erfolg ab. Aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen und längerer Erkrankung trat er frühzeitig in den Ruhestand. In einer kleinen Feierstunde, bedankte sich Bürgermeister Clemens Brüx auch im Namen von Rat und Verwaltung der Gemeinde Issum für die geleistete Arbeit und wünscht einen unbeschwerten Ruhestand.