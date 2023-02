Finanzmittel werden anders verteilt Issums Fraktionen bekommen mehr Geld

Bei der ersten Diskussion im Dezember vergangenen Jahres konnte keine Einigung erzielt werden, wie eine passende Lösung aussehen kann. Sicher war: es muss neu berechnet werden. Denn bisher gab es in Issum eine monatliche Pauschale von fünf Euro pro Mitglied. „Eine rein proportionale Mittelverteilung nach Köpfen ist jedoch nicht zulässig“, legt die Verwaltung in ihrer Sachdarstellung dar. Das hatte auch schon die SPD angeführt. Die Zuwendung an die Issumer Fraktionen setzt sich ab sofort durch einen Sockelbetrag und eine Pro-Kopf-Pauschale zusammen. Im Issumer Haupt- und Finanzausschuss einigten sich die Lokalpolitiker auf den Vorschlag 1 der Verwaltung: einen Sockelbetrag von 200 Euro im Jahr plus 8,50 Euro je Mitglied und Monat. Um zwei Beispiele zu nennen: für die SPD bedeutet das in Zukunft 914 Euro statt 420 Euro im Jahr, für die CDU 1832 Euro statt 960 Euro im Jahr. Fraktionsvorsitzender Gerd Stenmans machte deutlich, dass sich Vorschlag 1 nicht komplett in seiner CDU-Fraktion durchsetzen konnte. Gegenwind gab es dann in der anschließenden Ratssitzung. „Ich möchte das gerne noch einmal in Frage stellen“, sagte Peter Schwengler von der CDU. Er sehe einen Nachteil für die Gemeinde bei Variante 1, außerdem würde die Anzahl der Ratsmandate nicht ausreichend berücksichtigt. Er wäre dafür, sich in der Mitte zu treffen. Bei Variante 1 erwachse für die SPD ein sehr deutlicher Vorteil, nicht aber für die CDU. Parteikollege Daniel Ophey favorisierte ebenfalls den „mittleren“ Vorschlag. Variante 2 sieht einen Sockelbetrag von 150 Euro im Jahr vor und neun Euro pro Mitglied und Monat. Für die CDU würde das 1878 Euro im Jahr bedeuten, für die SPD 906 Euro. Ob es tatsächlich so viel Geld überhaupt brauche, werde sich zeigen, so Ophey. Die Fraktionen müssen Nachweise erbringen, wofür das Geld ausgegeben wurde. „Wir werden es am Ende des Jahres sehen und können gegebenenfalls die Fraktionszahlungen anpassen“, sagt Kämmerer Alexander Alberts. Ralf Pottbeckers, CDU, kritisierte noch einmal, dass Variante 1 vor allem die kleinen Parteien begünstigen würde. Deswegen plädiere er auch für Vorschlag 2. Zudem würde dadurch die Gemeindekasse entlastet (zum Vergleich: Variante 1 kostet die Gemeinde 4468 Euro, bei Variante 2 sind es 4422 Euro).