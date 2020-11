Politik im Altbierdorf : Issumer Grünen starten mit Doppelspitze

Issum Ralf Spengel und Andrea Preuß vertreten die Fraktion gleichberechtigt nach innen und außen. Zu den Zielen gehören unter anderem Klima- und Naturschutz, bezahlbarer Wohnraum, nachhaltige Mobilität.

Fast zwei Monate sind seit der Kommunalwahl vergangen. Seitdem haben die Mitglieder der Grünen in Issum weiter an ihren inhaltlichen Plänen und Zielen, an einer Geschäftsordnung für die Fraktion und an Personalfragen gearbeitet.