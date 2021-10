Umleitungen sind zu beachten : Sanierungsarbeiten an Fleuthbrücke starten

Issum Die Brücke an der Weseler Straße wird von vielen Schulkindern genutzt wird. Eltern sollen mit ihren Kindern jetzt vermehrt alternative Schulwege üben. Auf der Brücke kam es immer wieder zu Fahrradunfällen.

Eine weiträumige Umleitung beginnt bereits aus Fahrtrichtung Alpen auf der B 58 in Höhe Nordring und führt über die Ampelkreuzung B 58 / Kevelaerer Straße auf die Josef-Diebels-Straße. Aus Fahrtrichtung Kapellen beginnt die Umleitung ab der Kreuzung L 362 (Kevelaerer Straße) / Gelderner Str. in Richtung Ortskern und führt ebenfalls über die Ampelkreuzung B58 Richtung Alpen. Die Ortseinfahrten am Nordring und an der Gelderner Straße in Richtung Ortskern werden als „Anlieger frei“ gekennzeichnet.