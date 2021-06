18 Feuerwehrleute im Einsatz : Heckenbrand nach Abflämmarbeiten in Sevelen

Sevelen Wegen der anhaltenden Trockenheit bittet die Feuerwehr eindringlich keine Abflämmarbeiten durchzuführen. Es konnte nur Schlimmeres verhindert werden, weil die Einsatzkräfte schnell vor Ort waren.

„Weil wir so schnell am Einsatzort waren, konnte Schlimmeres verhindert werden“, sagt Bernd Manders, Sprecher der Issumer Feuerwehr. Das mit dem „schnell vor Ort sein und Schlimmeres verhindern“ höre sich vielleicht abgedroschen an, sagt Manders, aber in dem Fall stand in unmittelbarer Nähe zum ausgebrochenen Feuer eine Gartenhütte.