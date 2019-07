Rämmi-Dämmi in Issum : Mit den „Red Cups“ auf Zeitreise

ISSUM Issum feiert Rämmi-Dämmi: Auf dem Platz „An de Pomp“ wurde getanzt und mitgesungen.

Goldene Serie im Issumer Altbierdorf. Nach Lampionfest und Feierabendmarkt folgte am Samstag die traditionsreiche Veranstaltung Rämmi-Dämmi. Sehen und gesehen werden, hören, was in Issum los, das macht diese Veranstaltung unter freiem Himmel so beliebt. Auch wenn es am Abend ein bisschen frisch wurde, die Stimmung auf dem neu gestalteten Marktplatz „An de Pomp“ passte. Mit dem Rämmi-Dämmi-Abend wird in Issum die Ferienzeit eingeläutet. Die Werbegemeinschaft Issum ist der Veranstalter und servierte den Gästen mit der Band „Red Cups“ das dazugehörige musikalische Häppchen.

„Ein Dank an die Issumer Kundschaft, die vor Ort kauft“, sagte dazu Thomas Sengerling, Vorsitzender der Issumer Werbegemeinschaft. „Nach verschiedenen Straßenfesten in der Umgebung wollen auch wir zu Ferienbeginn in Issum etwas bieten“, so der Vorsitzende. An Gesprächsstoff mangelte es nicht, beispielsweise über die jüngste Bierkreation, ein erfrischendes Radler von Diebels, und wie es mit der Brauerei vor Ort weitergehen könnte. Die Coverband „Red Cups“ versetzte das Publikum mit dem College-Rock zurück in die 90er Jahre. Bereits im letzten Jahr feierten die Issumer Rämmi-Dämmi auf dem Marktplatz. „Früher hatten wir dazu noch den verkaufsoffenen Sonntag mit einer entsprechenden Anzahl an Geschäften“, so Sengerling über die Veranstaltung, für deren Name vor Jahren der gleichnamige Zirkus Pate stand.

Info Im Herbst folgt der Hubertusmarkt Veranstalter Die Werbegemeinschaft Issum um den Vorsitzenden Thomas Sengerling organisierte den Partyabend. Demnächst Zu den nächsten Veranstaltungen der Werbegemeinschaft gehört der Hubertusmarkt am 3. November mit verkaufsoffenem Sonntag in Issum. Kontakt Mehr Infos unter www.werbegemeinschaft-issum.de