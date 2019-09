Issumer Brauchtum : Issum erlebt den großen Zapfenstreich

Übergabe des Heimatpreises, Ehrungen und zwei Bischöfe bei der Festveranstaltung 600 Jahre St.-Nicolai-Bruderschaft Issum.

„Wann hat Issum schonmal zwei Bischöfe zu Gast?“, hatte Issums Bürgermeister Clemens Brüx Stunden zuvor in die Runde der geladenen Gäste zum Festakt im Bürgersaal gefragt. Zuvor hatten Bischof Felix Genn und Weihbischof Rolf Lohmann in der St.-Nikolaus-Kirche einen festlichen Gottesdienst gehalten. Immer wieder ging es an diesem Abend, und auch in der Predigt, um die soziale und gesellschaftliche Verantwortung, die Bruderschaften übernehmen. Dechant Stefan Keller gab dazu einen Ausblick in die Zukunft. „Natürlich kann man sich fragen, ob es noch zeitgemäß ist. Die ,Musik’ spielt heute nicht nur im Dorf oder Stadteil“, sagte der Bürgermeister in seiner Rede. „Aber wenn wir in der Welt zu Hause sein wollen, dann müssen wir auch einen Platz haben, wo wir daheim sind.“ Und dass Issum eindeutig so ein Ort ist, auch Dank der Schützen, machte die evangelische Pfarrerin Yvonne Brück mit ihrem emotionalem Grußwort deutlich. Allein die Fähnchen, die anlässlich der Kirmes aufgehängt werden, symbolisieren, dass Menschen hier im Ort willkommen sind.