Auftakt am 8. Mai Start der Feierabendmärkte in Issum

Issum · Am Platz an de Pomp geht es wieder rund. Regelmäßig finden in der schönen Jahreszeit wieder die Feierabendmärkte statt. Am 8. Mai ist jede Menge für Kinder vorbereitet.

06.05.2024 , 17:59 Uhr

Am Platz An de Pomp in Issum dreht sich am 8. Mai alles um Kinder. Schulen und Kindergärten haben dazu einiges vorbereitet. Archiv-Foto: Gemeinde Issum Foto: Gemeinde Issum

Der Reigen der Issumer Feierabendmärkte startet am Mittwoch, 8. Mai. Den Auftakt machen die Issumer Grundschulen, einige Kindergärten und Kindertagesstätten und andere Kinder- und Jugendorganisationen wie die Issumer Pfadfinder, die DLRG und die Jugendfeuerwehr. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr und bietet ein liebevoll organisiertes Kinderprogramm. Neben der beliebten Hüpfburg gibt es eine Vielzahl von Unterhaltungsmöglichkeiten. Von verschiedenen Spielen und Bastelaktivitäten über Dosenwerfen und Schatzsuche bis hin zu coolen Tattoos und der Herstellung kreativer Kratzbilder sowie einem Eierlauf-Parcours ist für jede Menge Abwechslung gesorgt. Besonders spannend dürften die Einsatzfahrzeuge der Polizei und Feuerwehr sein, die zum Probesitzen einladen. Eine Laufkarte für sechs Euro ermöglicht den Kindern den Zugang zu jeder Aktivität. Zudem wird die Kinderdisco mit DJ Hotti für Spaß sorgen. Alle Einnahmen der angebotenen Aktionen fließen in die Kassen der einzelnen Fördervereine und kommen somit den Issumer Kindern zu Gute. Aber auch die erwachsenen Gäste kommen bei diesem Feierabendmarkt nicht zu kurz. Neben dem Getränkepavillon wird ebenfalls ein ansprechendes gastronomisches Angebot vor Ort sein. Nach der Disco für die Kleinen wird es später am Abend die passende musikalische Begleitung für die Großen geben.

(RP)