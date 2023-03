Ausflug mit Lerneffekt Kinder besuchen Schreinerei in Issum

Stefan Lambrecht begann den Arbeitstag mit den Kindern an einem großen Baumstamm. Ist ja schon ganz interessant so ein Baumstamm und es gibt einiges Wissenswertes darüber zu erfahren aber wie soll daraus denn ein Brett oder sogar ein Regal werden? Fragezeichen bildeten sich förmlich über den Köpfen der Kinder. An der nächsten Station entdeckten die Maxis ein langes Brett an dem die Baumrinde sogar noch zu sehen war. Nun hieß es Teamarbeit, gemeinsam trugen die 14 Maxikinder das lange Brett in die Werkstatt. Es wurde gesägt, gefügt, geleimt, gehobelt, geschliffen und am Ende gefräst.