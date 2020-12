Freizeit und Sport in Zeiten von Corona : Issumer Grundschüler feiern Erfolg bei Online-Schachturnier

Issum Der Uedemer Schachclub, hatte die Organisation für das Online Turnier übernommen. Nach 2,5 Stunden Spielzeit hatte die Brüder-Grimm-Schule sich dann in der Wertungsklasse Grundschule Platz 1 erspielt.

Coronabedingt mussten seit Frühjahr fast alle Schulschachturnier ausfallen, so auch die jährliche Schulschach-Kreismeisterschaft von Kleve im Uedemer Bürgerhaus, die im November stattfinden sollte. Fieberhaft wurde nach Alternativen gesucht, damit die Kinder und Jugendlichen auch in Corona-Zeiten nicht ganz auf den Denksport am Schachbrett verzichten müssen. Der Uedemer Schachclub hatte die Organisation für das Online Turnier übernommen. Die Brüder-Grimm-Grundschule aus Issum, die regelmäßig an Schachturnieren teilnimmt, konnte mit 42 Kindern am Online-Schachturnier teilnehmen. Insgesamt spielten 115 Kinder und Jugendlichen online. Gespielt wurde auf dem Schachserver „Lichess“ mit zehn Minuten Bedenkzeit pro Spieler.