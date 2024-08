Nach tödlichem Unfall Erste Maßnahmen an Todeskreuzung in Sevelen

Wie der Kreis Kleve am Dienstag mitteilte, wird das „Vorfahrt achten“-Schild gegen ein „Stopp“-Schild ausgetauscht. Durch Alleenbäume und aktuellen Maisbewuchs sei die Sicht von Radfahrenden, die dem Marktweg über die Landesstraße aus Richtung Geldern in Richtung Sevelen folgen möchten, eingeschränkt. Deswegen sei es erforderlich, dass Radfahrende an dieser Stelle halten, so der Kreis in seiner Erklärung.