Werke von Reinhard Maria Bongartz Künstler bekommt ein eigenes Erinnerungszimmer in Issum

Zu sehen gibt es aber längst nicht nur Bilder. Die Ausstellung zeigt einen Querschnitt der Bandbreite des niederrheinischen Künstlers. Im Raum steht eine Original-Staffelei, Skizzenbücher sind ausgestellt. Bekannt ist Reinhard Maria Bongartz außerdem für seine Kirchenmalereien und großflächigen Wandgestaltungen für Schulen in Fresko, Sgrafitto oder Mosaik. In Issum, wo er viele Jahre lebte, sind es vor allem seine Skulpturen im öffentlichen Raum, die an ihn erinnern. Die Waschfrauen am Platz An de Pomp, der Ausrufer an der Kreuzung Markt/Kapellener Straße/Neustraße und die Figur des Linnewäwers, der im Bankenviertel steht. Den Ausrufer (in Platt auch: Ütruper) gibt es aktuell als limitierte Miniaturausgabe beim Heimat- und Verkehrsverein. Bis zum 15. Dezember nimmt der noch Bestellungen per Mail unter info@hvvvissum.de an. Die 20 Zentimeter große Bronzefigur kostet 250 Euro und wird mit einem Gießerstempel versehen.