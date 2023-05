Veranstaltung am 3. Juni Mitfeiern beim Jubiläum der Kita Arche Noah in Issum

In den bunten Räumlichkeiten der inklusiven Kindertageseinrichtung Arche Noah in Issum wird schon fleißig gebastelt, geprobt und geschmückt. Die Jungen und Mädchen spüren, dass ein großer Tag bevorsteht. Denn es steht ein beachtlicher Geburtstag an: Am Samstag, 3. Juni, wird von 11 bis 14 Uhr in der Einrichtung der Lebenshilfe Gelderland am Vogt-von-Belle-Platz 9 in Issum nachträglich das 25-jährige Bestehen gefeiert. Wegen Corona musste die große Feier verschoben werden.