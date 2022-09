Standing Ovations für Jubilarin : Issum dankt Brigitte Viefers für ihr großes Engagement

Issum Seit 1990 ist sie mit Unterbrechung als FDP-Ratsmitglied in der Gemeinde tätig, war zwischenzeitlich sogar stellvertretende Bürgermeisterin. Aktuell ist sie Fraktionsvorsitzende.

Mit Standing Ovations gratulierten die Issumer Ratsmitglieder Brigitte Viefers. Für ihre insgesamt 25-jährige Ratstätigkeit wurde die Issumerin in der vergangenen Ratssitzung geehrt und bekam neben einem Blumenstrauß und einem Geschenk auch eine Urkunde von Bürgermeister Clemens Brüx überreicht. „Das ist eine tolle Leistung und eine seltene“, lobte Brüx. In der Urkunde wird auf diesen besonderen Verdient hingewiesen. In den vergangenen Jahren hat Brigitte Viefers mit großem Engagement viele wichtige Entscheidungen mitgetragen. Ab dem 18. Oktober 1984 war die Issumerin als sachkundige Bürgerin im Umweltausschuss tätig. Am 30. Oktober 1990 wurde sie Ratsmitglied und war von da an bis zum 16. Oktober 1994 als stellvertretende Bürgermeisterin tätig. Von 1999 bis 2012 trat sie erstmals das Amt der Fraktionsvorsitzenden der FDP Issum an. Zwischen 2012 und 2017 übernahm sie die Stellvertretung. Seit dem 1. September 2017 bis heute besetzt sie wieder selbst das Amt der Fraktionsvorsitzenden. In all den Jahren war sie ebenfalls im Umweltausschuss, Personalausschuss, Schulausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss und im Rechnungsprüfungsausschuss. Zudem ist sie seit vielen Jahren ehrenamtlich für die Gemeinde Issum im Arbeitskreis His-Törchen und beim Akkordeon-Orchester tätig.