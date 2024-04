Veranstaltungs-Location in Issum Das sind die neuen Pächter vom Bürgersaal

Für beide Seiten ist es ein Glücksfall. Der Issumer Bürgersaal hat einen neuen Pächter. Das Ehepaar Andrej und Olga Dause wird sich ab dem 1. Mai um Issums gute Stube kümmern. Der bisherige Pächter Torsten Pauli hört auf, weil er sich in Zukunft um die von ihm übernommene Eisdiele Alpago in Weeze kümmern wird. Pauli gibt auch das Konzert- und Bühnenhauses in Kevelaer ab (wir berichteten).