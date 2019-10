Duschverbot : Kampf gegen Legionellen in Issums Turnhalle

In der Turnhalle Am Tapp in Issum wurden Maßnahmen gegen Legionellen vorgenommen. Foto: Bianca Mokwa

Issum Bei einer Untersuchung nach dem Sommerferien wurden in der Turnhalle am Tapp Legionellen festgestellt. Das Duschen ist vorerst verboten.

In der Turnhalle Am Tapp in Issum herrscht derzeit Duschverbot. In dem Wasser wurden bei einer Routineuntersuchung nach den Sommerferien Legionellen festgestellt. Die Bakterien können zu Durchfall, hohem Fieber, Husten und Schüttelfrost führen – Symptome der Legionärskrankheit.