Langjährige Mitarbeiterinnen gehen in Ruhestand : Abschied nach mehr als 20 Jahren bei der Gemeindeverwaltung Issum

Issum Sie waren die ersten Ansprechpartner, wenn man im Rathaus etwas zu erledigen hatte. Gisela Howahl war in der Servicestelle am Eingang, Dorothee Rosendahl arbeitete im Vorzimmer des Bürgermeisters.

Gisela Howahl wurde am 1. Dezember 1998 für die Telefonzentrale eingestellt. Dort war sie, erst in Teilzeit, später in Vollzeit, die erste Anlaufstelle im Rathaus Issum. Als Servicestelle und Ansprechpartnerin für alle Besucher des Rathauses, die sie herzlich empfangen hat, war sie immer über alle Aufgaben im Hause informiert. Auch die Mitarbeiter hatten in ihr eine verlässliche Anlaufstelle für alle Belange in Sachen Service.