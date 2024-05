Demo vor AB InBev-Firmenzentrale Diebels zeigt Flagge in Bremen

Wenn es sein muss, dann mit dem Paddelboot nach New York. Das waren die Worte des Betriebsratsvorsitzenden Thomas Engelsiepen der Brauerei Diebels auf der großen Kundgebung am 3. Oktober in Issum. Nicht mit dem Boot, sondern mit dem Bus ging es zur Firmenzentrale des Großkonzerns AB InBev, nicht nach New York, sondern nach Bremen. Dort ist der Hauptsitz des Unternehmens, zu dessen Portfolio auch die Issumer Brauerei gehört. Auf einer Demo am Samstag machten Freunde des freundlichen Issumer Diebels ihrem Herzen Luft. Denn die Frage hängt in der Luft: Wie geht es weiter mit der Issumer Brauerei? Erst wurden sämtliche Sorten von Diebels aus dem Sortiment genommen, bis auf das Altbier, und eine Abfülllinie geschlossen. Dann standen die Hälfte der Arbeitsplätze auf der Kippe und der Großkonzern holte zum Kahlschlag aus. 65 Mitarbeiter verließen zum Ende des Jahres die Issumer Brauerei. Plötzlich stellt AB InBev wieder Leute ein. Aber offensichtlich nicht genug. Zur Fahrt nach Bremen blieben viele Plätze frei. Thomas Engelsiepen zeigte dafür Verständnis. „Die arbeiten momentan im Drei-Schicht-System an zwei Anlagen.“ Die Feiertage wurden durchgearbeitet. „Die sind Leute sind am Ende, die brauchen ihre Ruhe.“ Und Antworten darauf, was der Großkonzern mit Diebels vorhat. Antworten wollten auch Brauereimitarbeiter anderer Standorte, etwa von Spaten aus München, der Hasseröder-Brauerei in Wernigerode und natürlich Becks in Bremen. Erwartungsgemäß habe sich aber niemand vom Vorstand blicken lassen, sagt Engelsiepen. Ihm und „Wir sind Diebels“ geht es darum, Flagge zu zeigen.