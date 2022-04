Der Masterplan nimmt immer mehr Gestalt an : Planungen für Grundschulen in Issum gehen weiter

Issum Im Schul- und Sportausschuss stellte Lukas Stellmann von Berkhöfel Objektplanung die ersten Entwürfe für die Erweiterungen vor. Grundlage sind die jeweiligen pädagogischen Konzepte der Schulen.

Mitschwang, dass die Verwaltung erst kürzlich ihren Masterplan vorgestellt hatte. Darin sind mehrere große Bauprojekte enthalten. Dazu gehört die Idee, in Sevelen eine Grundschule komplett neu zu bauen und eine Issumer Schule umziehen zu lassen. Nach Ansicht der Verwaltung ist das Flächenpotenzial an der Nikolausschule größer, deswegen soll sie erweitert werden. Der Charme einer neuen Schule in Sevelen: Es muss nicht im Bestand saniert und erweitert werden. Die Schüler der Nikolausschule könnten in die neu gebaute Schule umziehen, während ihre saniert wird. Welche Schule, Nikolaus oder Brüder-Grimm, am Ende nach Sevelen zieht, ist nicht entschieden und steht auch noch nicht zur Entscheidung an. Im Schulausschuss machte Bürgermeister Clemens Brüx deutlich, dass es erst einmal um Grundzüge geht, weder der Zeitplan noch die Kosten sind schon fix. Die Baukosten schon gar nicht, weil die momentan nur eine Richtung kennen: nach oben. Stellmann vom Planungsbüro stellte die „moderne Schule“ vor, angelehnt an den „Planungsrahmen für pädagogische Raumkonzepte an Kölner Schulen“: Räume sind nicht einfach nebeneinander, sondern werden als „Cluster“ verstanden. Ähnlich wie bei einer Wohnung gehe es um verschiedene Funktionen, dazu gehören Gruppen- und Differenzierungsräume. Der dringende Wunsch war, dass die Toiletten enger an die Unterrichtsräume heranrücken. Die Zeiten der Draußen-Toiletten könnten dann vorbei sein. Ein eigener Ausschuss soll nun unter Hochdruck die Planungen im Rahmen der pädagogischen Konzepte vorantreiben.