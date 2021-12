Ab Montag werden die ersten neuen Papiertonnen verteilt : So klappt der große Mülltonnen-Tausch in der Gemeinde Issum

So klappt der große Mülltonnen-Tausch in der Gemeinde Issum

Ab Montag werden die neuen Papiertonnen sukzessive an die Haushalte verteilt, Restmüll- und Biotonne folgen. Bis zum 23. Dezember sollen alle Issumer Haushalte neue Tonnen haben, die alten sollen am 17. Januar zur Abholung an die Straße gestellt werden. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Issum Mit dem Zuschlag für ein anderes Müllunternehmen gibt es auch neue Tonnen. Die gute Nachricht: die Müllgebühren gehen runter. Damit beim Tausch alles klappt, sind ein paar Dinge zu beachten.

Kaum war die erste Meldung veröffentlicht, dass zum Ende des Jahres die Mülltonnen in der Gemeinde Issum getauscht werden, gingen bei der Gemeindeverwaltung viele Fragen von Bürgern ein. Alexander Alberts und Verena Coenen von der Gemeinde Issum erklären was zu beachten ist, damit der Mülltonnen-Tausch reibungslos über die Bühne geht.

Termine Ab dem 1. Januar gilt der Vertrag mit Schönmackers. Das bedeutet, die Tonnen von Drekopf müssen leer bleiben, bis sie abgeholt werden. Wie beschrieben startet Montag die Verteilung der neuen Papiertonne, Restmüll- und Biotonne folgen. Die letzte Leerung der alten Papiertonne (grün) ist am Mittwoch, 15. Dezember, danach muss die blaue Tonne genutzt werden. Die letzte Leerung der Restmülltonne erfolgt am Montag, 27. Dezember, danach muss die neue graue Tonne von Schönmackers genutzt werden. Die letzte Leerung der Biotonne erfolgt am Freitag, 31. Dezember, danach ist die neue Biotonne zu nutzen. Alle alten Mülltonnen müssen am Montag, 17. Januar, an die Straße gestellt werden. Bei 12.000 Tonnen kann die Abholung dauern, die Tonnen sollen draußen stehen bleiben, bis sie abgeholt wurden.