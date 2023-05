Deutsch-französische Freundschaft Ein Stück Issum in Frankreich

Zum 60-jährigen Bestehen der Freundschaft waren die Franzosen bereits in 2019 in Issum. Der Gegenbesuch von deutscher Seite anlässlich dieses runden Geburtstags musste pandemiebedingt allerdings auf dieses Jahr verschoben werden. In Courdemanche empfingen Bürgermeister Francis Boussion und Eric Martineau, Mitglied der französischen Nationalversammlung und weitere Politiker die 43-köpfige Reisegruppe aus Issum. Während des Festaktes wurde immer wieder der Austausch beider Ortschaften gewürdigt. Bertrand Bourcier, Vorsitzender des Foy Rural de Courdemanche, erhielt von Carsten Vosseler, Vorsitzender des Issumer Partnerschaftsvereins, als Gastgeschenk ein Issumer Ortsschild, auf dessen Rückseite alle Aktiven dieses Jahres ihre Namen hinterlassen haben.