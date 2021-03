Freilauf an der Gaststätte „Zur Post“ : Hundewiese: „Details sind noch zu klären“

Freilauf an der Gaststätte „Zur Post“

Josie muss sich noch ein bisschen in Geduld üben. Bis die Hundewiese an den Start gehen kann, sind einige verwaltungsrechtliche Dinge noch zu klären. Foto: Norbert Prümen

Issum Gaby Tiepoldt und Jürgen Ververs sind fest entschlossen, ihren Plan umzusetzen. Nun hat sich die Verwaltung eingeschaltet.

(bimo) Issums Bürgermeister Clemens Brüx begrüßt den Plan des Gastronomenehepaars, hinter der Gaststätte Zur Post eine Hundewiese anzulegen. „Aber“, so der Bürgermeister, „einige Details sind noch abzustimmen.“ Zwar hatten sich Gaby Tiepoldt und Jürgen Ververs mündlich bei der Verwaltung erkundigt, ob ihr Anliegen möglich ist, aber noch sei abzuklären, ob nicht auch der Kreis als Genehmigungsbehörde mit ins Boot müsse, was das Baurecht angeht, so der Bürgermeister. Das Ehepaar formuliert sein Vorhaben nun schriftlich. Die 2000 Quadratmeter große Wiese hinter dem Lokal soll für alle Issumer Hundehalter als eingezäunte Spielwiese zur Verfügung gestellt werden, gegen eine Gebühr. Damit sollen die Kosten für den Zaun und die Unterhaltung bestritten werden. „Wir werden alle nötigen Schritte gehen“, sagt Gaby Tiepoldt. Und der Bürgermeister versprach: „Wir werden im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen.“