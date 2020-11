Ausschüsse in Issum : Sportliche Projekte kommen nur langsam voran

Issum Bei der ersten Sitzung des Jugend-, Sozial-, Kultur- und Seniorenausschusses in Issum wurde im Hinblick auf die verschiedenen Vorschlägen zu Sportanlagen wenig Konkretes beschlossen - Schuld daran ist auch Corona.

Mehr Sportangebote in der Gemeinde zu schaffen, das hat sich der Jugend-, Sozial-, Kultur- und Seniorenausschuss in Issum vorgenommen. Zahlreiche Ideen wurden zusammengetragen und zwei von ihnen bei der ersten Sitzung des Ausschusses thematisiert. Hinter der Sporthalle der Feldstraße in Sevelen soll ein Multifunktionsplatz entstehen, der nicht nur zum Fußballspielen, sondern auch andere sportliche Aktivitäten genutzt werden kann. Das wurde von der CDU-Fraktion noch einmal ausdrücklich betont: „Nur einen Bolzplatz zu bauen, halten wir nicht für sinnvoll“, sagte Stefan Vester. Bei der Planung hat man sich bisher an einem ähnlichen Platz orientiert, der bereits in Issum gebaut wurde. Eine erste Kostenberechnung der Firma Geo3 hat ergeben, dass für den Bau Kosten in Höhe von etwa 162.000 Euro entstehen würden.