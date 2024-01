Projekt für 2024 und danach Issum denkt über Gründung Gemeindewerke nach

Gemeindewerke – ein ganz schön sperriger Begriff. Im Prinzip verbirgt sich nichts weiter dahinter, als dass die Gemeinde Issum eine Unternehmensform gründen möchte, in der sie das Wassernetz als Kapitalanlage einlagert und dann mit jemandem teilt. Derjenige kauft sich mit in die Gesellschaft ein und sorgt so für Liquidität.