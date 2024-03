Das müssen Bürger in Issum wissen Darum gibt es den gelben Sack nur gegen Abholkarte

Die Zeiten, mal eben ins Bürgerbüro zu gehen, um eine Rolle der gelben Säcke abzuholen, sind längst vorbei. Dennoch war das noch einmal Thema in der Fragestunde nach der Issumer Ratssitzung. Sascha Kujath von der SPD schilderte den Fall einer älteren Dame, die gelbe Säcke abholen wollte, leider erfolglos. Weil sie keine Abholkarte der Firma Schönmackers hatte. Die müsse allerdings per Mail beantragt werden. „Was ist aber mit der Dame, die dem Mailschreiben nicht so mächtig ist?, wollte die Politik von der Verwaltung wissen.