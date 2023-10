Große Demo bei Brauerei in Issum „Die haben Diebels ausgesaugt“

Fahnen wehen, viele sind in Vereinstrikots gekommen und eine Farbe dominiert: dunkelgrün. Das Diebels-Grün. Am Tag der Deutschen Einheit haben sich viele Menschen auf dem Parkplatz gegenüber der Issumer Brauerei versammelt, um ihre Solidarität mit den Mitarbeitern zu zeigen. Nachdem der Großkonzern ABInBev angekündigt hatte, eine Abfülllinie am Issumer Standort zu schließen und die Hälfte der Belegschaft um ihren Arbeitsplatz bangen muss, ist es nun „fünf vor zwölf“. Zu der symbolischen Uhrzeit begann die Veranstaltung, zu der viele gekommen waren.