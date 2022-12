Platz An de Pomp besser erreichbar Ortskernsanierung Issum geht in die nächste Runde

In dem Bereich evangelisches Gemeindehaus und dem Gästehaus auf der Gelderner Straße soll eine Verbindungsstraße zum Platz An de Pomp geschaffen werden. Vom jetzigen Schotterparkplatz, der gegenüber der Volksbank liegt, soll man über die Rückseite am Grundstück der evangelischen Kirche vorbei zum Platz An de Pomp geführt werden.