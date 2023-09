Steffen Neubauer übernimmt das Zepter in Issum So wird das lange Kirmeswochenende in Issum

Am Samstag, 9. September, versammeln sich alle Bruderschaftsmitglieder in Uniform um 17.45 Uhr zum Festhochamt vor der katholischen Kirche St. Nikolaus in Issum. Nach der Messe findet am Ehrenmal zum Gedenken an die Verstorbenen der Bruderschaften die Kranzniederlegung statt.