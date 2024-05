Gründung eines Issumer Vereins Spielerschar Ko&Ka stellt sich für die Zukunft neu auf

Die Ko&Ka Spielerschar 1954 feiert ihren 70. Geburtstag und vollzieht den Wandel zum gemeinnützigen Verein. Damit sei ein historischer Schritt zur Zukunftssicherung und Brauchtumspflege getan, so die Mitglieder. Die Ko&Ka Spielerschar 1954, eine etablierte kulturelle Institution in Issum, feiert nicht nur ihr 70-jähriges Bestehen sondern stellt sich für die Zukunft neu auf. Diese Neuausrichtung ist eine notwendige strategische Entscheidung, getragen von einer überwältigenden Mehrheit der Vereinsmitglieder, die den Verein auch für zukünftige Generationen attraktiv und im niederrheinischen Karneval relevant halten wollen, teilt der Verein mit. Der frisch gewählte Präsident Horst Schröder und sein Stellvertreter Detlev Steuer führen den Verein in diese neue Ära, in der Tradition und Moderne Hand in Hand gehen sollen. „Es geht um Brauchtumspflege, was uns den Auftrag gibt, in Issum auch in den nächsten 70 Jahren dem Karneval am Niederrhein ein Zuhause zu geben. Dieser Aufgabe wollen wir uns stellen“, so Schröder.