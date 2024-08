Neu in Issum Von der Grundschullehrerin zur Vikarin

Taufen, trauen, beerdigen, Gottesdienste halten – das alles darf Cristina Kielich in Issum genauso wie die dortige Pfarrerin Yvonne Brück. Die ist ihre Mentorin, denn Cristina Kielich befindet sich sozusagen noch in der Ausbildung. Die dreifache Mutter hat gerade ihren Masterstudiengang in Theologie abgeschlossen und darf nun in der evangelischen Kirche in Issum die Praxis üben.