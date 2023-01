Bürgermeister bei Lesenacht in Issum Clemens „Hotzenplotz“ Brüx liest die Geschichte vom Räuber

Zum zweiten Teil ballerte Hotzenplotz zweimal mit seiner Konfettipistole in die Luft. Alle Gespräche verstummten und die Kinder folgten aufmerksam dem Fortgang der Geschichte. Als Hotzenplotz gegen 20.50 Uhr vom Wachtmeister Dimpfelmoser abgeführt wurde und die Großmutter ihre Kaffeemühle wiederbekam, applaudierten 40 begeisterte Kinder zum guten Ende der Geschichte, aber vor allem dem mitreißenden Vorleser, Clemens Brüx. Glücklich, zufrieden und etwas müde wurden die 40 kleinen Räuber von ihren Eltern in Empfang genommen. Glücklich und zufrieden waren auch die Veranstalter mit dem Abend. So begeistert, wie die Kinder von der Räubergeschichte waren, so begeistert waren die Organisatoren von den Kindern. Auch Dank der gelungenen Kombination von einer spannenden Geschichte sowie der gemütlichen Atmosphäre, hatten die Kinder gebannt, leise und mit ungeheurer Konzentration im ersten Teil 45 Minuten und dann noch einmal 35 Minuten ohne zu stören zugehört. Das war sicher nicht die letzte Vorlesenacht in der Jugendbegegnungsstätte Issum.