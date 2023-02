Ergebnis zur Schulbus-Frage in Issum Zu wenig „Ja“ beim Bürgerentscheid

Es blieb spannend bis zum Schluss. Zumindest, als um 16 Uhr feststand, dass die Wahlbeteiligung für den Bürgerentscheid in Issum bei 23,56 Prozent lag, wuchs die Hoffnung der Elterninitiative, dass ihr Anliegen Erfolg hat. Die Issumer Bürger hatten sich der Frage zu stellen, ob der Ratsbeschluss, der eine Umstellung vom freigestellten Schülerverkehr („Schulbus“) auf den öffentlichen Nahverkehr bestehen bleiben soll. Eltern hatten aus den verschiedensten Gründen Bedenken, was die Sicherheit und Zuverlässigkeit des ÖPNV angeht. Mit erfolgreich gesammelten Stimmen für das Bürgerbegehren kam es am Sonntag zum Bürgerentscheid, zu dem alle wahlberechtigten Issumer ihre Stimme abgeben konnten. Am Ende reichte es doch nicht, um den Ratsbeschluss zu kippen, auch wenn es mit 1495 mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen (1071) gab. Zur Erklärung: „Die zur Abstimmung stehende Frage ist mit Ja entschieden, wenn sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen mit Ja beantwortet wurde, mindestens aber von 20 Prozent der zur Abstimmung berechtigten Bürgerinnen und Bürger.“ Dafür mussten also zunächst einmal genug Leute sich auf den Weg ins Wahllokal gemacht oder per Briefwahl beteiligt haben.