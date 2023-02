Qualitätssiegel verlängert An Grimm-Schule hat Schach einen besonderen Stellenwert

Seit 2017 darf sich die Brüder-Grimm-Schule (BGS) in Issum Deutsche Schachschule nennen. Dieses Qualitätssiegel ist eine besondere Auszeichnung, die Schach zu einem wichtigen Bestandteil des schulischen Lebens machen. So muss zum Beispiel neben genügend Spiel- und Lehrmaterial auch ein fester Raum zur Verfügung stehen. Eine Lehrkraft muss ein Schachpatent beziehungsweise eine Trainerlizenz besitzen und mindestens eine Schach-AG anbieten. Außerdem ist eine Voraussetzung, dass die Kinder an schulinternen beziehungsweise externen Turnieren teilnehmen.