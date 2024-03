Stichtag 31. Januar 2025 Bewerben für Förderung aus der Rückenwind-Stiftung

Auch im nächsten Jahr werden voraussichtlich wieder verschiedene Projekte gefördert werden können, Antragsstellungen müssen bis zum 31. Januar 2025 bei der Stiftungsagentur in Neuss eingehen. Die Förderrichtlinien sind auf www.rueckenwind-issum.de zu finden. Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 hat die Stiftung Rückenwind Issum bereits mehr als 380.000 Euro an Vereine, Kindergärten, Schulen, Bruderschaften und andere Organisationen ausgeschüttet. Denn auch die Bürgerinnen und Bürger, die nicht an den Windenergieanlagen der Gemeinde direkt beteiligt sind, sollen vom Ausbau der erneuerbaren Energien profitieren, so die Stiftungsidee.