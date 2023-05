Weniger Funklöcher im Altbierdorf Besserer Mobilfunk in Issums Gewerbegebiet

Der Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff spricht von einem Schritt in die richtige Richtung. In Issums Gewerbegebiet rund um den Gewerbering wurde von der Telekom ein neuer Standort in Betrieb genommen, der sendet 5G. Station ist der Funkturm von NGW. Er merke definitiv einen Unterschied, sagt Marcel Bongers. Gemeinsam mit Pascal Gerdes ist er Geschäftsführer des Unternehmens Elektro Winkelmann am Gewerbering. Dort fand im Oktober das Treffen mit Rouenhoff und Vertretern der Telekom statt. Dabei ging es darum, endlich die Funklöcher im Altbierdorf zu stopfen. Das war schon lange Thema.