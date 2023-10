Haushaltsrede des Issumer Bürgermeisters „Wir müssen uns auf schwierige Zeiten einstellen“

Damit steht Issum nicht alleine da. In seiner Haushaltsrede zählt Brüx einige Punkte auf, die dazu führen, dass alle Kommunen in Zukunft mehr als sonst auf ihr Budget achten und den Gürtel enger schnallen müssen. In der Aufzählung tauchten unter anderem die Folgen von Corona auf, der Ukraine-Krieg, die Inflation, aber auch hohe Tarifabschlüsse für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Was ebenfalls allen Kommunen zu schaffen macht: „Arbeiten des Bundes und des Landes werden auf die kommunale Ebene verlagert. Wir leisten mehr Aufgaben, bekommen aber nicht den finanziellen Ausgleich“, sagt Brüx. Als Bürgermeister werde er nicht müde, dass zu erwähnen.